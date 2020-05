Rabobank Middelburg verhuist per 1 augustus naar het gebouw van de ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk. Het betekent dat de vestiging aan de Lange Geere verdwijnt. Deze locatie is vanwege de coronacrisis al een tijd dicht geweest.

Omdat het bezoek aan de bank flink is teruggelopen, werd er gedacht aan een kleinere vestiging.

Rabobank ziet in het onderkomen van de ZB een mooi alternatief. Er is voldoende parkeergelegenheid en het ligt op loopafstand van de binnenstad. Ook kan de bank gebruik maken van bepaalde faciliteiten in het gebouw, bijvoorbeeld voor bijeenkomsten.

Het pin- en de sealbagautomaat verhuizen niet mee. Deze blijven vooralsnog beschikbaar aan de buitenzijde van het pand aan de Lange Geere.