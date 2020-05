Zeeuwse patiënten die moeten herstellen van een stamceltransplantatie kunnen dat voortaan in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis doen. Het ziekenhuis in Goes heeft dinsdag de eerste patiënt op dit gebied verwelkomd.

Het kunnen herstellen in Goes is mogelijk door de samenwerking met Erasmus MC in Rotterdam. Tot nu toe moesten patiënten in Rotterdam herstellen van een stamceltransplantatie. Zo'n transplantatie is in sommige gevallen nodig voor mensen met bloed- en beenmergziekten zoals lymfeklierkanker, trombose of stollingsziekten.

Mensen zijn tijdens zo'n behandeling wel erg kwetsbaar. Ze moesten dan ook enkele weken in het Erasmus MC blijven om goed te kunnen herstellen van de ingreep.

"We moeten aan strenge voorschriften voldoen. Zo hebben artsen en verpleegkundigen intensieve trainingen gehad en liggen alle protocollen nauwkeurig vast. Ook hebben we met verschillende vakgroepen in het ziekenhuis duidelijke afspraken gemaakt. En we hebben natuurlijk veel en goed contact met onze collega's in Rotterdam", zegt internist-hematoloog Yavuz Bilgin.

Op de afdeling oncologie in Goes is een kamer beschikbaar voor dit soort patiënten. "We denken dat we ongeveer twintig mensen per jaar deze nazorg kunnen bieden. Op deze manier kunnen we patiënten in een fase dat ze kwetsbaar zijn, dichtbij houden", aldus Bilgin.