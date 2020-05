Een veertigjarige man die nog een openstaande straf moest uitzitten, is maandagavond aangehouden in de Kasteelstraat in Vlissingen. Ook bleek de man een partij drugs bij zich te hebben.

De man moest nog twee maanden celstraf uitzitten. De agenten namen hem mee en vroegen tijdens een controle om drugs te overhandigen.

Hij gaf de agenten twee gram MDMA, één gram ketamine, vier gram, amfetamine, twee gram hennep en tien XTC-pillen. Alle drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

De man is overgebracht naar naar het politiebureau.