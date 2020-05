Een vrouw uit Gapinge is maandagavond aangehouden in haar woning aan de Dorpsstraat. De politie heeft tientallen klachten ontvangen over geluidsoverlast die de vrouw veroorzaakt.

Agenten zijn meerdere malen aan de deur geweest om haar te waarschuwen. Ook heeft ze meerdere processen-verbaal gekregen en is haar geluidsapparatuur in beslag genomen.

Maandagavond was het opnieuw raak. De vrouw weigerde open te doen voor de agenten, die vervolgens met een machtiging tot binnentreden naar binnen zijn gegaan. Daar hebben ze de vrouw aangehouden.

Ze is overgebracht naar het politiebureau.