De organisatie van de Kustloop Vrouwenpolder denkt dat het evenement, ondanks de coronacrisis, op zaterdag 5 september mogelijk door kan gaan, zo meldt de organisatie maandag in een nieuwsbrief voor alle deelnemers en vrijwilligers.

"We zijn wel afhankelijk van de gemeente Veere en de veiligheidsregio", meldt voorzitter Alex Maas.

Er zullen sowieso aanpassingen zijn aan het evenement. Zo is een massastart uitgesloten en moet de prijzenceremonie anders worden georganiseerd.

De Kustloop is met de Kustmarathon in gesprek met de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland. Maas verwacht begin juni een definitief besluit te kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van de hardloop- en wandelwedstrijd.

