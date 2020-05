De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 42-jarige man uit Middelburg opgepakt, omdat hij in Vlissingen een man zou hebben mishandeld.

Aanleiding zou een conflict in de relationele sfeer zijn geweest.

De politie kreeg rond 1.15 uur een melding van voorbijgangers, die het slachtoffer aan De Westerzicht hadden aangetroffen. De man was mishandeld en had letsel opgelopen.

De politie kon de verdachte later in Middelburg alsnog in de boeien slaan. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer kon ter plekke worden behandeld door ambulancemedewerkers.