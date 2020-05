De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt om een uitslaande brand in een aardappelloods aan de Quarlespolderweg in Lewedorp te blussen. Er waren geen mensen of dieren in de loods aanwezig tijdens de brand.

Rond 15.45 uur werd de brand gemeld. De brandweer rukte uit met vier blusvoertuigen, twee waterwagens en een autoladder en een watertransportsysteem om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar een naastgelegen loods.

De loods heeft een dak met asbesthoudende platen. Delen van die platen zijn door de brand in de directe omgeving van de loods terechtgekomen. Er was volgens de brandweer geen gevaar voor de omgeving.

Rond 18.45 uur meldde de brandweer dat de brand nog woedt op onbereikbare plaatsen. De autoladder wordt gebruikt om ook die delen te blussen. Hierdoor duurt het enige tijd voordat de brand volledig onder controle kan worden gebracht.