In het Veerse Meer zijn bij Kortgene kruiskwallen aangetroffen. De kwallen kunnen voor vervelende klachten bij zwemmers zorgen.

Mensen mogen er nog zwemmen, maar de provincie waarschuwt wel voor de dieren. Het is niet het eerste jaar dat er kruiskwallen worden aangetroffen in het meer. De dieren kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, prikkeling en een rode huid. Mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen rekenen op heftigere reacties.

De Japanse kruiskwal is ongeveer 2 centimeter groot en heeft een kruisje op het lichaam. Aan de rand van zijn lichaam zitten tentakels waarmee hij kan steken. Rijkswaterstaat blijft de verspreiding van de kwal monitoren.