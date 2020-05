In een woning aan de President Kennedystraat in Sint-Maartensdijk woedt sinds vrijdagochtend een uitslaande brand. Een persoon is gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De brandweer kreeg rond 10.40 uur de melding van de brand, die in de slaapkamer op de eerste verdieping van de woning woedt. Drie blusvoertuigen zijn ter plaatste.

De brandweer meldt dat het vuur grotendeels geblust is. De naastgelegen woningen worden gecontroleerd. Mogelijk is de brand voor een deel overgeslagen.

De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.