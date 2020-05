Bij een brand in een woning aan de President Kennedystraat in Sint-Maartensdijk is vrijdag een persoon gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

De brandweer kreeg rond 10.40 uur melding van de brand, die in de slaapkamer op de eerste verdieping van de woning woedde. Pas iets na 14.00 uur meldde de brandweer dat het sein brand meester was gegeven.

Het vuur heeft de eerste verdieping en de zolder van de woning verwoest. Ook is er veel water- en rookschade op de begane grond. Bovendien is er in de twee naastgelegen woningen rookschade gemeld.

De brandweer blust nog enige tijd na en zal de naastgelegen woningen verder ventileren.