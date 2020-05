Het CDA in Middelburg heeft gemeenteraadslid Hilde Onderdijk uit de fractie gezet. Volgens beide partijen was er sprake van een vertrouwensbreuk.

Onderdijk heeft besloten haar zetel niet op te geven en zelfstandig verder te gaan.

Ze begon in 2018 als een van de vier gemeenteraadsleden van het CDA. De drie andere fractieleden wilden niet meer met haar verder, omdat ze te solistisch optrad en haar "politieke antenne" slecht ontwikkeld was.

Haar gedrag en uitspraken zouden niet passen bij het gedachtegoed van het CDA. Onderdijk, die eerder actief was als hoofdingeland bij het waterschap, is het daar niet mee eens.

Ze erkent dat er verschil van inzicht was op bepaalde punten op het gebied van ruimtelijk en algemeen beleid. "De onderlinge communicatie over deze standpunten en het proces om te komen tot een gezamenlijk gedragen standpunt verliepen soms stroef", zegt Onderdijk in een verklaring.

Als zelfstandig raadslid wil ze zich vooral richten op dossiers zoals Waterpark Veerse Meer en de omgevingswet.