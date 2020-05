De veiligheid- en defensieopleidingen van Scalda verhuizen per 1 augustus van het ZEP in Middelburg naar Omnium in Goes. Marijn Nelen van het college van bestuur van Scalda en Bart van den Heuvel van Omnium hebben woensdag de overeenkomst ondertekend.

Volgens Scalda heeft Omnium de juiste faciliteiten voor de studenten van de veiligheid- en defensieopleidingen. Ook ligt het sport- en activiteitencentrum in een omgeving waar de praktijk kan worden nagebootst.

Scalda komt in de vleugel tussen de centrale ingang van Omnium en de judozaal. De verbouwingswerkzaamheden zijn momenteel in volle gang.

Vanaf september volgen zo'n driehonderd studenten daar onder begeleiding van ruim twintig medewerkers hun opleidingen tot onder anderen beveiliger, handhaver toezicht en veiligheid en onderofficier bij de mariniers, luchtmobiele brigade, pantserinfanterie en teamleider voor logistieke functies bij de land- en luchtmacht.