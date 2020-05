De politie heeft dinsdag een 42-jarige man met autopech op de A58 aangehouden voor de mishandeling van een 62-jarige vrouw afgelopen zaterdag in een appartementencomplex aan de Beukenstraat in Goes.

De politie hield de man uit Vught aan in de middenberm van de A58 ter hoogte van Rilland. Uit een identiteitscontrole bleek het om de verdachte van de mishandeling te gaan, naar wie de politie sinds zaterdag op zoek was. Hij is overgebracht naar een cellencomplex en zit nog vast.

De man zou de vrouw meerdere keren hebben geslagen, nadat zij foto's van hem maakte omdat ze de situatie niet vertrouwde. Ook probeerde hij de telefoon van de vrouw uit haar handen te rukken.

De gealarmeerde politie bekeek na afloop de beelden van het voorval en verspreidde een Burgnet-bericht. Hoewel de oproep geen resultaat opleverde, kwamen de agenten wel tot een naam van de mogelijke verdachte, die correspondeerde met de naam van de verdachte bij het pechgeval op de A58.

De man wordt ook verdacht van tanken zonder te betalen bij een tankstation in Bergen op Zoom.