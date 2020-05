De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Vlissingen drie dronken mannen aangehouden in een trein omdat ze weigerden de coupé te verlaten.

De mannen, die van Poolse afkomst zijn en geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, sliepen in de trein en waren volgens de gealarmeerde agenten dronken.

Toen de politie hen wakker maakte en vroeg zich te legitimeren, weigerden ze de trein te verlaten en begonnen ze te schelden, schoppen en spugen. Ook uitten ze doodsbedreigingen in de richting van de agenten. Bij een van de mannen viel een mes uit zijn zak.

De mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en zitten nog steeds vast. Ze worden woensdag verhoord.