De rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg is zo aangepast dat er tijdens de coronacrisis een beperkt aantal rechtszaken behandeld kan worden. Het gaat om zaken waarbij partijen fysiek aanwezig moeten zijn.

Tussen de plekken van de rechters en griffier is plexiglas geplaatst, er zijn looproutes uitgestippeld en zitplekken zijn verplaatst of verwijderd om onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Zittingen waarbij fysieke aanwezigheid niet nodig is, worden nog zoveel mogelijk via een beeldverbinding behandeld of schriftelijk afgedaan.

De rechtbank wil zo snel mogelijk volgens het normale rooster werken. Publiek is voorlopig nog niet welkom.

