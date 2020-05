De gemeente Middelburg verstuurt de komende tijd vanwege de coronacrisis geen aanslagen voor de precariobelasting aan horeca-ondernemers.

De café- en restauranteigenaren moeten deze belasting normaal betalen voor hun terrassen. Zij moesten halverwege maart de deuren sluiten vanwege de coronacrisis. Sommige tafels en stoelen staan sindsdien op straat, terwijl andere (nog) in de opslag staan.

De Middelburgse ondernemers krijgen voorlopig geen aanslag. Ook wil het college letterlijk meer ruimte bieden aan de ondernemers.

Ze mogen na de lockdown grotere terrassen exploiteren zonder dat dit hen meer geld kost. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft dit gevraagd, omdat de terrassen op 1 juni weer open mogen, zolang de exploitanten zich houden aan de 1,5 meterregel.

"Uiteraard moet de fysieke ruimte er zijn", zegt het college in een antwoord aan KHN. Ze vraagt de café- en restauranteigenaren een verzoek in te dienen als ze een groter terras willen.

De VVD in Veere pleit ook voor grotere terrassen zonder extra kosten voor de ondernemers. In vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere zeggen de liberalen dat de eis dat de tafels op 1,5 meter afstand van elkaar moeten staan "een groot probleem" is voor veel ondernemers.

Zij vinden het idee van de stadsraad en ondernemers in Domburg om de Ooststraat, Markt en Weststraat tijdelijk af te sluiten voor auto's een goede suggestie, ook voor andere kernen. Ook strandpaviljoenhouders zouden wat de VVD betreft meer ruimte mogen krijgen voor tafels en stoelen rondom hun etablissementen.

