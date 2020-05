Op het strand bij Kamperland in Zeeland is zondagmiddag een kitesurfer om het leven gekomen. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden.

Rond 15.45 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een reanimatie op het strand, ter hoogte van het Roompot-park. Twee ambulanceteams en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen.

De hulp mocht echter niet baten, de kitesurfer is ter plaatse overleden. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Vanwege de harde wind zijn er zondag langs de Zeeuwse kust veel watersporters actief.