De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 38-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Hij wordt verdacht van een poging om de betaalautomaat in de parkeergarage aan het Scheldeplein in zijn woonplaats open te breken.

Agenten kregen rond 4.50 uur een melding van een inbraakalarm bij een betaalautomaat. Toen zij ter plaatse kwamen, zagen zij een man staan bij de automaat, die er vervolgens als een haas vandoor ging.

De automaat bleek beschadigd. Er wordt nog onderzocht of er ook daadwerkelijk geld uit de automaat is weggenomen.

De man werd vervolgens bij de Zeemanserve aangetroffen. Hij had daar de spullen verstopt die vermoedelijk bij de braak zijn gebruikt. Een getuige kon de politie de plaats aanwijzen waar de man de bosjes in was gevlucht.

De Vlissinger is overgebracht naar een cellencomplex. Daar zal hij geconfronteerd worden met de bevindingen en worden gehoord.