Een kind is vrijdagmiddag aangereden in de Oosterscheldestraat in Oost-Souburg. De veroorzaker van de aanrijding is na het ongeluk weggereden.

Het is nog onbekend hoe oud het kind is en hoe erg de verwondingen zijn.

De politie is op zoek naar de automobilist die betrokken was bij het ongeluk en hoopt in contact te komen met getuigen die iets hebben gezien.