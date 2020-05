Een zesjarig meisje is vrijdag rond 16.20 uur door een motorrijder aangereden op de Westerscheldestraat in Oost-Souburg. De veroorzaker van de aanrijding is na het ongeluk weggereden, maar meldde zich later op het politiebureau.

De politie stelde na de aanrijding een onderzoek in en daarbij werd de identiteit van de verdachte al snel bekend. Een 37-jarige man uit Vlissingen meldde zich rond 19.00 uur zelf op het bureau.

De man is aangehouden en zit op dit moment nog vast. Bij de verdachte is door een arts bloed afgenomen om te bepalen of hij onder invloed reed. Dit bloedmonster zal worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Het meisje raakte bij de aanrijding gewond en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ze mag vermoedelijk zaterdag weer naar huis.

De man en het jonge slachtoffer worden zaterdag nog verhoord door de politie.