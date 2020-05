Politieagenten heeft in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens hun surveillance een zakje hennep, een mes en inbrekerswerktuigen gevonden in een auto op de President Rooseveltlaan in Vlissingen.

De agenten controleerden de auto omdat de bestuurder mogelijk geen rijbewijs zou hebben. Bij het aanspreken bleek dat de inzittende, een 22-jarige Vlissinger, zijn rijbewijs nog niet had ingeleverd. Dat moest wel, aangezien hij eerder al een overtreding was begaan.

Daarop namen de agenten zijn rijbewijs in beslag en gaven ze de bestuurder een bekeuring. De bijrijder bleek een zakje hennep bij zich te hebben. Dat is door de politie in beslag genomen.

Bij onderzoek van de auto werd een verborgen ruimte in het voertuig ontdekt. Daarin lagen inbrekerswerktuigen en een mes. Alles werd door de politie in beslag genomen en de Vlissinger werd aangehouden. Hij wordt vrijdag door de politie verhoord.