In het Dampoort-aquaduct onder het Kanaal door Walcheren in Middelburg is donderdag een personenauto op de kop terechtgekomen.

Het ongeluk op de Havenpoortweg gebeurde rond 10.55 uur. Een personenauto met daarachter een aanhangwagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop.

Naast een ambulanceteam werden ook twee voertuigen van de brandweer opgeroepen. Voor zover bekend is de brandweer uiteindelijk niet meer ingezet. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse ten minste één persoon behandeld.

Door het ongeluk is het aquaduct in de richting van industriegebied Arnestein volledig afgesloten geweest. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen om het betrokken voertuig weg te slepen.