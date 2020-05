Een traumahelikopter is woensdag tegen het einde van de ochtend opgeroepen voor een bedrijfsongeval aan de Courtinestraat in Goes.

Om 13.55 uur werden twee ambulanceteams en een traumahelikopter gealarmeerd voor het bedrijfsongeval.

Volgens een woordvoerder van de politie is er vermoedelijk vanaf hoogte iets op een medewerker van een bedrijf gevallen. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De man is met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De arbeidsinspectie is in kennis gesteld van het voorval.