De trap bij duinovergang Schermershoofd in Westkapelle wordt vervangen. Er komt een nieuw soort overgang voor in de plaats omdat de huidige trap versleten is.

De gemeente Veere had de keuze om de trap te vervangen door een traditionele trap of een innovatieve variant. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor dat laatste gekozen.

Architect Timko Lokerse uit Biggekerke, die een paar jaar geleden in opdracht van de gemeente Veere onderzoek heeft gedaan naar innovatieve duinovergangen, heeft de trap ontworpen.

De trap bestaat uit duurzaam materiaal, is modulair en kan zowel als trap als hellingbaan worden gebruikt, zodat mensen met een beperking er ook gebruik van kunnen maken. De draagconstructie is gemaakt van cortenstaal, de treden zijn van hergebruikt tropisch hardhout.

De levensduur van deze trap is vijftig jaar. De gemeente wil de investering van 214.100 euro afschrijven over deze periode. De overgang kost 497.000 euro, maar de gemeente rekent op een subsidie van de provincie van 229.200 euro. Verder wil Stichting Strandexploitatie 20.000 euro bijdragen.