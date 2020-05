Waterschap Scheldestromen heeft 1,7 miljoen euro over gehouden aan 2019. Het waterschap zet een deel van het overschot apart om de tarieven voor de Zeeuwen geleidelijk te kunnen laten stijgen.

Waterschap Scheldestromen spendeerde vorig jaar ruim 26 miljoen euro aan honderd projecten verspreid over de provincie, vertelt waterschapsbestuurder Denis Steijaert. Daarnaast werd er nog 55 miljoen euro besteed aan reguliere werkzaamheden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren in de provincie.

Het overschot kwam tot stand door incidentele meevallers, verklaart Steijaert. "Zo keerde de Nederlandse Waterschapsbank voor het eerst weer dividend uit. Dit was 500.000 euro meer dan begroot." Ook kwam er 1,4 miljoen euro extra aan belastingopbrengsten van Sabewa Zeeland binnen.

Bijdragen aan ondersteuning Zeeuwse economie

Onderaan de streep houdt het waterschap ruim 1,7 miljoen euro over. Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt de algemene vergadering voor om dit bedrag toe te voegen aan de reserves.

Het waterschap heeft een speciale pot om de tarieven voor de Zeeuwen gelijkmatig te kunnen laten stijgen. Daardoor wordt de Zeeuwse burger niet geconfronteerd met fors hogere waterschapslasten bij tegenvallers.

"In deze onzekere periode streven we ernaar om te blijven investeren. We betalen facturen van leveranciers sneller uit. Zo proberen we ons steentje bij te dragen om de Zeeuwse economie te ondersteunen", aldus Steijaert.