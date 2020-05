Een meisje is maandagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze met een paard in een sloot belandde in Vrouwenpolder.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur op de Rijkebuurtweg in de buurt van manege De Eendracht. Voor het ongeval werden zowel een traumahelikopter, de ambulancedienst, de politie als de brandweer opgeroepen.

De politie meldde rond 14.00 uur dat het paard uit de sloot werd gehaald en dat over de aard van het letsel van het meisje nog niets bekend was. De weg werd ter plaatse afgesloten.