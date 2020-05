En 22-jarige man is zondagmiddag na een achtervolging aangehouden op de Mortiereboulevard in Middelburg vanwege het in het bezit hebben van in totaal bijna 80 gram harddrugs.

Patrouillerende agenten zagen rond 16.00 uur een man, van wie zij het vermoeden hadden dat hij niet gezien wilde worden, op een snorfiets rijden. Ze gaven het stopteken, waarna hij halt hield.

De man had geen rijbewijs bij zich. Toen hij ter controle werd gefouilleerd, ontstond het vermoeden dat de man drugs bij zich droeg. Hij werd gevraagd om de handen op de dienstauto te plaatsen voor een uitgebreide fouillering, maar op dat moment rende de verdachte weg.

De agenten achtervolgden de man terwijl hij over een sloot sprong en richting de A58 rende. Eenmaal aangekomen bij de snelweg besefte de verdachte dat hij geen kant op kon en gaf hij zich over.

De agenten zagen de verdachte tijdens zijn vluchtpoging een zakje weggooien. Deze werd snel teruggevonden en bevatte 9 gram aan harddrugs. In de buddy van zijn snorfiets werd nog eens 70 gram aan harddrugs aangetroffen.