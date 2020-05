De politie heeft zaterdag op de Sint Felixstraat in Rilland een 32-jarige man aangehouden voor het bezit van een gestolen auto.

De politie kreeg rond 19.00 uur een melding van geluidsoverlast vanuit een geparkeerde auto. Agenten ter plaatse controleerden het kenteken van de auto en het voertuig bleek als gestolen geregistreerd te staan.

In de buurt van de auto hield de politie een man staande. Hij had de sleutel van de auto in zijn bezit.

De man van Poolse afkomst zit nog vast op het politiebureau.