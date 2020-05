Op de Zeelandbrug heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden met twee fietsers. Zij kwamen met elkaar in botsing en raakten gewond.

De politie meldt dat een van de fietsers er ernstig aan toe is. Er is een traumahelikopter ingezet die een van de twee gewonden naar het Erasmus MC in Rotterdam heeft gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De N256 is door het ongeval in beide richtingen afgesloten.