De gemeente Goes herdenkt de Nederlandse oorlogsslachtoffers dit jaar op een sobere manier. Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek aanwezig zijn bij de ceremonies.

De leden van het college en twee fractievoorzitters leggen kransen bij de zes herdenkingsmonumenten. Inwoners en organisaties kunnen tussen vanaf 14.00 uur een eerbetoon brengen bij één van de monumenten. De gemeente vraagt aan degenen die dit doen of ze rekening willen houden met de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om 19.45 uur luiden in de gemeente de klokken en om 20.00 uur is de nationale herdenking in Amsterdam. Om 19.30 uur is er via de website en de Facebook-pagina van de gemeente Goes een toespraak van burgemeester Margo Mulder te zien.

Zij hoopt dat mensen thuis hun vlag halfstok hangen en dat inwoners geen activiteiten ondernemen om een eerbetoon te brengen aan de oorlogsslachtoffers.