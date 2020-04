Het tekort op het sociaal domein in de gemeente Middelburg is nog erger dan al werd gevreesd. De 1 miljoen euro die ze met het vorig jaar gepresenteerde actieplan wilde besparen, is in de verste verte niet genoeg. Er moet zelfs 4,8 miljoen worden bezuinigd.

"Het is veel erger dan we dachten. Het wettelijk minimum wordt het maximum dat wij kunnen doen. Met pijn in het hart. We hebben hier heel erg mee geworsteld", zegt wethouder Carla Doorn van de Lokale Partij Middelburg (LPM).

Belangrijkste oorzaken van het miljoenentekort zijn de te lage bijdrage van de overheid, het abonnementstarief - waarvoor iedereen voor 19 euro per maand alle zorg krijgt die nodig is - en de opbouw van de bevolking. "Iedereen die zorg nodig heeft krijgt zorg, maar we moeten nog strenger ingrijpen dan we hadden voorzien."

Het college van burgemeester en wethouders wil de zorg begrenzen en het vervoer goedkoper uitvoeren. Ook is extra zorg niet meer mogelijk, komt er nog meer aandacht voor preventie en worden contracten nauwgezet nageleefd. "We gaan bijvoorbeeld goed kijken of wat we doen wel ons pakkie-an is. We moeten dit doen, maar het doet pijn", aldus Doorn.

De coronacrisis is in het tekort nog niet meegenomen. CDA-wethouder Johan Aalberts voorziet dan ook zware tijden. "Het houdt een keertje op. Onze reserve is nog positief, maar we komen in geldproblemen. Zo simpel is het."