De gemeente Vlissingen verwacht dat de twee nieuwe schoolgebouwen en gymzaal in Oost-Souburg in 2022 gerealiseerd kunnen worden. Tot die tijd krijgen de kinderen van de twee scholen les in een tijdelijke locatie die nog gebouwd moet worden.

Begin volgend jaar verhuizen de kinderen van de Tweemaster-Kameleon en De Burcht-Rietheim naar tijdelijke locaties aan de Roerstraat en Dongestraat. De gemeente gaat ervan uit dat de kinderen en leerkrachten de nieuwbouw begin 2023 in gebruik kunnen nemen.

Volgende maand hoopt de gemeente een bouwer te kiezen voor de tijdelijke huisvesting. Samen met deze partij brengt de gemeente de voorbereidende werkzaamheden en realisatie van de tijdelijke gebouwen in kaart.

Een eerdere aanbestedingsronde liep op niets uit, waardoor het nieuwbouwproject maanden vertraging opliep. "Twee partijen hadden interesse in de bouw, maar van één bedrijf was de inschrijving niet correct ingediend en de andere kon niet aan de gestelde eisen voldoen", verklaarde een woordvoerder van de gemeente destijds.