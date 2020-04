Het plan om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in de Zeelandhallen in Goes is van de baan. Het plan werd als gevolg van de coronacrisis uitgesteld en is nu niet meer de moeite waard, besluit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu.

Het COA had de gemeente Goes begin dit jaar gevraagd of er maximaal 350 asielzoekers zouden kunnen worden opgevangen in het evenementencomplex. De gemeente was daarmee akkoord, maar het COA liet in maart weten het plan uit te stellen vanwege de coronacrisis.

"Aangezien we oktober al als einddatum hadden gesteld, heeft het COA nu besloten om het hele project te annuleren", zegt burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes.

Het COA heeft niet gevraagd naar eventuele mogelijkheden in de toekomst. "Er wordt in Zeeland nog wel gesproken over de opvang van asielzoekers in het algemeen, maar dat staat los van deze noodopvang." Het COA was begin dit jaar op zoek naar noodopvang, omdat er te weinig opvangplaatsen zijn. Deze vraag is nog steeds actueel, zegt het orgaan.