De douane heeft woensdag in de haven van Vlissingen ruim 4.500 kilogram cocaïne onderschept. De straatwaarde wordt geschat op circa 180 miljoen euro.

De drugs werden gevonden nadat een bedrijf in Vlissingen een onregelmatigheid had aangetroffen bij een kwaliteitscontrole van een partij bananen. Het bedrijf maakte hiervan melding bij de douane.

De cocaïne is vermoedelijk afkomstig uit Costa Rica en is inmiddels vernietigd. De Landelijke Eenheid van de politie verricht onderzoek naar de zaak.

In de haven van Vlissingen worden vaker grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Zo werd in januari 900 kilo cocaïne ontdekt en in december 1.200 kilo.