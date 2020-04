Rijkswaterstaat is dinsdag gestart met de voorbereidingen voor het opspuiten van zand op het strand tussen Vlissingen en Dishoek. Naar verwachting wordt begin mei gestart met de zogenoemde zandsuppletie.

Uit metingen van Rijkswaterstaat in maart bleek dat het strand tussen Vlissingen en Dishoek nog net binnen de waterveiligheidsnorm viel. Om het stuk bestendig te maken voor het stormseizoen dat op 1 oktober begint, wordt 210.000 kubieke meter zand over een lengte van 860 meter gestort.

Het zand wordt uit de Sardijngeul gehaald. Dit is de vaargeul in de aanloop van de Noordzee naar de Westerschelde bij Vlissingen. Deze geul is verzand, waardoor die te ondiep was geworden voor de scheepvaart. Het overtollige zand wordt gestort op het strand tussen Vlissingen en Dishoek.

De zandsuppletie liep enige vertraging op door de stikstofuitspraak die de Raad van State vorig jaar deed. Omdat het bij de kustlijnzorg om terugkerende werkzaamheden gaat, valt de zandsuppletie onder regulier beheer- en onderhoudswerk, meldt Rijkswaterstaat. Dit betekent dat de zandsuppletie in Zeeland weer is opgestart.