De Deltaweg tussen Goes en Colijnsplaat krijgt een zogeheten akoestische wegmarkering om automobilisten te waarschuwen als ze per ongeluk van de weg dreigen te raken.

Als automobilisten over zo'n lijn rijden, horen ze dat. Ze worden daarmee gewaarschuwd als ze per ongeluk richting de berm of andere weghelft rijden.

Het is een van de maatregelen die de gemeente treft in het kader van het verbeteren van de veiligheid op de Deltaweg. Er zijn de laatste tijd veel ongelukken gebeurd op de tweebaansweg.

De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden tussen 11 en 15 mei. Er wordt elke nacht tussen 20.00 en 6.00 uur steeds een ander deel van de rijbaan vanuit Colijnsplaat naar Goes afgesloten.

De rijbaan vanuit Goes in de richting van Colijnsplaat blijft wel open. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg en andere wegen. De omleidingen worden aangegeven met gele borden.