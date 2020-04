Inwoners van de gemeente Goes mogen het college uitdagen om taken over te nemen als zij denken dat goedkoper te kunnen, zonder dat de taak minder goed wordt uitgevoerd.

Goesenaren krijgen daarmee het 'recht om de gemeente uit te dagen'. Het college wil daarmee dat inwoners en organisaties meer en beter met elkaar gaan samenwerken.

"We willen hiermee de komende twee jaar experimenteren, maar hebben er wel een aantal spelregels aan verbonden", zegt wethouder André van der Reest.

Zo moeten de mensen die een taak willen overnemen een duidelijke binding hebben met Goes, mag hun inzet niet meer kosten dan de gemeente uitgeeft, moet er sprake zijn van een stichting of andere rechtsvorm, geldt het recht niet voor ondernemers en moet de kwaliteit hetzelfde blijven.

Voordelig voor groenonderhoud en sociaal domein

Van der Reest denkt dat het recht om uit te dagen goed zou kunnen werken voor groenonderhoud, maar ook voor het sociaal domein. "In Kattendijke heb je een zorgcoöperatie. Ik kan me best voorstellen dat zij een taak van ons zouden willen overnemen, omdat zij dat anders of beter kunnen. Wij kijken in zo'n geval of we afspraken kunnen maken en of we het met een bepaald budget uit handen kunnen geven."

Het college wil twee of drie keer per jaar een gelegenheid organiseren waarbij inwoners en organisaties hun plannen kunnen voorstellen. Van der Reest hoopt na de zomer hiermee van start te kunnen gaan.