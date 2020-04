Een 23-jarige bestuurder is maandagavond aangehouden omdat hij positief testte op het gebruik van amfetamine nadat hij slingerend over de Schroeweg in Middelburg reed.

Even voor 22.30 uur zagen agenten de man slingerend over de weg rijden, waarop zij besloten de bestuurder te controleren. De Middelburger verklaarde harddrugs te hebben gebruikt, waarna er een speekseltest bij hem werd afgenomen.

Uit die test bleek dat hij inderdaad onder invloed van amfetamine was. Hij werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar werd door een arts bloed afgenomen.

In de auto troffen de agenten meerdere zakjes met daarin vermoedelijk verdovende middelen aan. Die zijn in beslag genomen en zullen worden meegenomen in het onderzoek, meldt de politie.