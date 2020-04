Een 25-jarige beschonken automobilist uit Middelburg is in de nacht van maandag op dinsdag van de weg geraakt op de A58 ter hoogte van Waarde.

De politie ontving rond 4.15 uur de melding van het eenzijdige verkeersongeval. Door het ongeluk liep de auto van de bestuurder aanzienlijke schade op. De chauffeur had geen ernstige verwondingen, maar werd door de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Een blaastest door de politie wees uit dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om het alcoholpromillage te bepalen. Het rijbewijs van de Middelburger is ingevorderd.