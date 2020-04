De politie heeft zondagochtend een dertigjarige man uit Middelburg aangehouden als verdachte van de schietpartij in de Keurhove. Hij wordt door de recherche gehoord.

Vrijdagavond werd er in de Keurhove in Middelburg een schot gelost. Niemand raakte bij het incident gewond, maar wel raakte een van de geparkeerde auto's van een buurtbewoner beschadigd.

De politie arresteerde vanochtend rond 10.30 uur een dertigjarige verdachte. Uit onderzoek blijkt dat hij ook betrokken was bij de vechtpartij die eerder die dag plaatsvond in dezelfde straat. De vechtpartij en het schietincident zouden in relatie staan met elkaar.