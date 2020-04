Een nog onbekend persoon heeft vrijdagavond een schot gelost op de Keurhove in Middelburg. Er raakte niemand gewond maar een geparkeerde auto liep schade op.

Rond 21.30 uur kwam een melding van de mogelijke schietpartij bij de politie binnen. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een huls aan. Daarop werd de omgeving afgezet voor verder onderzoek.

De politie meldt dat er eerder die dag in dezelfde straat een vechtpartij had plaatsgevonden. De politie onderzoekt momenteel of dat incident te maken heeft met de schietpartij.

Meerdere getuigen hebben inmiddels een verklaring afgelegd, maar de politie hoopt meer mensen te spreken die wat weten over het incident.