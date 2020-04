De provincie Zeeland gaat vanaf begin mei weer toeristen verwelkomen, zo heeft de Veiligheidsregio Zeeland vrijdag besloten na overleg met de Zeeuwse burgemeesters en de toeristische sector.

Het gaat in eerste instantie om eigenaren van een tweede verblijf. Ook een deel van de accommodaties mogen dan weer verhuurd worden. De ingangsdatum van de versoepeling wordt volgende week bekendgemaakt.

"Met deze eerste stap zetten we weloverwogen een stap vooruit", zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. "En we geven hiermee perspectief. Dat past bij een zorgvuldig beleid voor Zeeland waarin we samen leren omgaan met de coronasituatie. Met het nieuwe normaal."

De aanpak wordt de komende dagen verder uitgewerkt. Daarna maakt de Veiligheidsregio Zeeland woensdag (29 april) in de loop van de dag aanstaande bekend welke categorieën onder het tweede verblijf vallen en welke niet.

De Veiligheidsregio Zeeland schat in om in de eerste fase ruimte te bieden voor ongeveer 15 procent van een maximale toeristische bezetting te ontvangen. Strandhuisjes mogen nog steeds niet worden gebruikt, maar wel weer worden opgebouwd.

'Geen vakantietijd, maar crisistijd'

"Het is geen vakantietijd, maar crisistijd", aldus Lonink. Dat betekent dat de centrale sanitaire en andere voorzieningen bij campings, parken en jachthavens zijn gesloten. Ook horeca en attracties zijn dicht. De versoepeling is vooral bedoeld voor "rustzoekers".

Sinds 27 maart kent Zeeland zwaardere maatregelen voor de toeristische sector dan elders in het land. Zeeland ontvangt normaal gesproken veel toeristen: een verdubbeling van het aantal inwoners. De Zeeuwse zorg kan bij die aantallen tijdens deze coronapandemie niet aan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.