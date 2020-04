24 inwoners van gemeenten in de regio Midden-Zeeland hebben vrijdag een lintje ontvangen. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus telefonisch plaatsvond.

In totaal kregen 24 inwoners van de gemeenten Middelburg, Reimerswaal en Noord-Beveland een onderscheiding. Sommige van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de onderscheiding voor hun verdiensten op regionaal of zelfs landelijk niveau.

Anderen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben de onderscheiding gekregen voor hun verdiensten in de gemeente.

Gemeente Middelburg

De burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann, belde vrijdag met zeven inwoners om een lintje uit te reiken. Mevrouw Van Waegeningh en de heren Latuheru en Jansen zijn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De vrouwen Simons-van Kan en Latuheru-de Queljoe en de mannen Antheunisse en Pattinama zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gemeente Reimerswaal

In gemeente Reimerswaal hebben negen inwoners een koninklijke onderscheiding ontvangen. Mevrouw Meijden-de Dreu en de heren Sinke en Van Gorsel zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heren Nieuwenhuize, Laban, Janssen, Sinke, Geense en De Koeijer zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden allemaal uitgereikt door burgemeester José van Egmond.

Gemeente Noord-Beveland

Burgemeester Loes Meeuwisse van de gemeente Noord-Beveland heeft vrijdag acht inwoners onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zeven van hen wonen in Colijnsplaat. Het gaat om Anneke Brouwer, Marina de Fouw-Wisse, Gerard de Fouw, Wilhelmina van Gilst-Leendertse, Jannetje Verburg-Siereveld, Diana Viergever-'t Hart en Anthonie van der Weele. De laatste gedecoreerde is Jan Bosselaar en woont in Kortgene.