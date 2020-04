De politie heeft donderdagmiddag op parkeerplaats Het Scheldt in Rilland een automobilist uit Sluiskil met ruim twee kilo hennep aangehouden.

Agenten zagen de man rond 12.15 uur op de A58 bij Bergen op Zoom rijden. De agenten volgden hem en controleerden het voertuig uiteindelijk op de parkeerplaats in Rilland. Volgens de politie gedroeg de bestuurder zich zenuwachtig.

De 23-jarige man bleek ruim twee kilo hennep bij zich te hebben. Hij werd aangehouden en is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De hennep is in beslag genomen.