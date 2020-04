De politie heeft woensdagavond op de Adriaen Coortelaan in Vlissingen een man gearresteerd die in het bezit was van een doorgeladen pistool.

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding dat meerdere mensen te dicht bij elkaar stonden. Nadat agenten poolshoogte gingen nemen, gedroeg een van de aanwezige mannen zich zenuwachtig.

Toen hij iets uit een auto pakte en weg probeerde te rennen, werd hij door de agenten vastgepakt. Ze troffen daarna een geladen pistool aan. Het wapen is in beslag genomen.

De 26-jarige man uit Vlissingen is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij is donderdag verhoord. Tegen de man wordt een proces-verbaal opgemaakt.