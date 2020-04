Een zendmast aan de Zwanenburgseweg in Vlissingen is in de nacht van woensdag op donderdag vermoedelijk in brand gestoken, meldt de politie.

De brand werd rond 1.15 uur gemeld. Nadat de brandweer het vuur had geblust, is de mast door de politie onderzocht. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. De zendmast liep flinke schade op.

In de afgelopen weken is bij meerdere zendmasten in Nederland brand gesticht. De branden worden vermoedelijk gesticht door mensen die tegen de vorig jaar aangekondigde uitrol van het 5G-netwerk in Nederland zijn.

De eventuele impact van de uitval van zendmasten kan groot zijn, aldus de politie. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt een mogelijk crimineel netwerk dat hierachter zit