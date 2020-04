De gemeente Goes vraagt inwoners om hun fiets weg te halen uit de huidige rekken bij het plein ten zuiden van de nieuwe spoorondergang. Daar wordt namelijk een nieuwe fietsenstalling gebouwd.

De bestaande fietsenrekken verdwijnen en er zijn tijdelijke rekken geplaatst op het terrein naast 't Smoske. Als het plein klaar is, worden er dubbele fietsenrekken langs de wand van de onderdoorgang geplaatst, laat de gemeente donderdag weten.

Om de huidige rekken te kunnen verwijderen, vraagt de gemeente inwoners om hun fiets daar voor 6 mei weg te halen. De gemeente begrijpt dat niet iedereen in de gelegenheid is om dit te doen. Daarom worden fietsen die na 6 mei nog in de rekken staan door de aannemer weggehaald.

De spooronderdoorgang is al in gebruik, maar in de omgeving vinden nog allerlei werkzaamheden plaats. "De komende maanden zijn we nog bezig om het omliggende gebied goed in te richten", aldus de gemeente.