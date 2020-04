Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) maakt vrijdag bekend of de maatregelen voor het toerisme in de provincie versoepeld kunnen worden, meldt VRZ-voorzitter Jan Lonink woensdag in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte over de landelijke coronamaatregelen.

"Het is positief dat er enige versoepeling komt in Nederland", zegt Lonink over de aangekondigde heropening van basisscholen, kinderopvangcentra en sportclubs voor kinderen en jongeren.

Recreatief nachtverblijf in Zeeland, zoals verblijf in strandhuisjes, is tot nader order verboden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. VRZ bekijkt nu of de maatregelen voor het toerisme versoepeld kunnen worden.

"Zo overleggen we deze week met de burgemeesters en toeristische sector over de opties. Het belang van de zorg staat daarbij voorop. Ondanks de stabilisatie van het aantal ziekenhuisopnames is de Zeeuwse zorg nog steeds zwaar belast", aldus Lonink.

Vrijdag geeft VRZ meer duidelijkheid. "Randvoorwaarde is dat de zorgsector de aantallen patiënten moet aankunnen. Daarnaast geldt bijvoorbeeld ook de 1,5 meter afstand voor de recreatiesector."

Lonink spreekt van een "lastig dilemma". "De gezondheid van alle Zeeuwen beschermen is natuurlijk het belangrijkst. Maar onze gastvrijheid en het gezond houden van de toeristische sector is voor de toekomst van Zeeland ook van vitaal belang. Daarom moeten de maatregelen niet langer duren dan nodig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.