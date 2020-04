De gemeenteraad in Middelburg wordt voortaan meer betrokken bij besluiten van Veiligheidsregio Zeeland die Middelburg direct aangaan. Dat heeft burgemeester Harald Bergmann donderdag gezegd in de gemeenteraadsvergadering, die voor het eerst digitaal plaatsvond.

Bergmann deed de belofte naar aanleiding van een open brief van Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg (LPM).

Daarin zei hij dat de gemeenteraad volledig was gepasseerd in het besluit om de skatebaan aan de Grote Sternstraat te sluiten. Donderdag diende hij een motie in om voortaan meer betrokken te worden bij de besluiten van de Veiligheidsregio Zeeland.

De skatebaan werd drie weken geleden afgesloten toen bleek dat de jongeren geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden. Kraan benadrukte in zijn brief dat de verspreiding van het coronavirus met man en macht bestreden moet worden, maar dat het onbegrijpelijk is dat de raad voorafgaand niet was bijgepraat.

"Het is net alsof de raad niets meer te zeggen heeft in Middelburg", schreef hij. "Daarenboven achten wij het wenselijk dat er te zijner tijd over deze gehele gang van zaken, waarbij een gemeenteraad volledig buitenspel is gezet, nota bene in de eigen gemeente, een stevige en brede evaluatie plaats zal vinden."