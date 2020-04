De politie heeft maandagmiddag een vrouw aangehouden in Kattendijke die wordt verdacht van het plegen van in ieder geval drie strafbare feiten die ze in de nacht van zondag op maandag zou hebben gepleegd in Goes en Hoogerheide.

De 23-jarige vrouw uit Goes zit momenteel vast op verdenking van de drie feiten. Ze zou in de nacht van zondag op maandag rond 1.00 uur de ramen van een woning in Goes hebben ingegooid. De reden waarom ze dit deed is onbekend, maar de politie meldt dat het kan zijn gebeurd na onenigheid met een andere persoon.

Vervolgens zou de vrouw een auto hebben gestolen en daarmee naar Hoogerheide gereden zijn. Ze is echter niet in het bezit van een rijbewijs. Op de Reimerwaalweg in Hoogerheide zou ze rond 7.45 uur achterop een andere auto zijn gebotst.

De 28-jarige bestuurder van deze auto stapte uit, maar de verdachte reed er met hoge snelheid vandoor. Hierbij raakte ze de uitgestapte man die daardoor verwondingen opliep.

De politie stelde vervolgens een onderzoek in naar de vrouw en sprak daarbij met getuigen. Mogelijk is de vrouw betrokken geweest bij andere incidenten die in de nacht van zondag op maandag in de regio plaatsvonden.

De politie hield de vrouw om 13.30 uur aan in Kattendijke. Ze zit vast voor verhoor.